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كاميرا العالم ترصد أجواء الجنوب اللبناني بعد الهدنة في غزة

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في لبنان بأن المشهد الميداني في الجنوب اللبناني هو في حالة هدوء نسبي وترقّب حذر والمشهد السياسي في حاله تماسك في معظم المرافق والقوى السياسية تدعم محور مقاومه والتي تدعم المقاومه بنفس الوقت.

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لا زال الوضع في لبنان بعد ستة ايام من الهدنة على حاله من الهدوء الحذر، حيث انه الحافة الامامية مع فلسطين المحتلة، يقوم الاحتلال الاسرائيلي بخروقاته من خلال تحليق طيرانه الاستطلاعي الحربي الذي يتعدى الحدود اللبنانية إلى عمق المناطق الجنوبية.

وأشار مراسلنا إلى أن الاوضاع على الحافة، عادت الى طبيعتها حيث عاد الناس الى منازلهم وحياتهم الطبيعية والمدارس المغلقة قد اعيد فتح معظمها، لا سيما التي لم يشملها الضرر او الاستهداف والتدمير، ما يدل على ان حالة أبناء الجنوب اللبناني حالة متماسكة من خلال اتكالهم على المقاومه حيث يعتبرون بان هذا السكوت والطمأنينه التي يعيشونها هي بفضل المقاومة التي قدمت لهم كل وسائل الامان وخاصة الدفاع عنهم وعن ممتلكاتهم وارساء معادلة الردع ومعادلة القوى بوجه الاحتلال الاسرائيلي.

ولفت مراسلنا الى أنه بالنسبة للمشهد بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، فقد تحدثت بعض الاخبار عن ان رؤساء المستوطنات ومجالس بلدياتها طلبوا بابقائهم على الاقل شهرا اضافيا حتى يتبين الوضع على الحافة مع لبنان، وبالتالي هذا مرتبط بالتطورات الميدانية ولا زالت المواقف السياسية في لبنان داعمة لكل الخيارات التي تقوم بها المقاومة، وايضا إضافة للفعاليات التي تقام دعما للقضية الفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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