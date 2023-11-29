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إردوغان يصف نتنياهو بأنه 'جزار غزة'

إردوغان يصف نتنياهو بأنه 'جزار غزة'
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، بتبادل المحتجزين بين الإحتلال وحركة «حماس» وبالهدنة في غزة باعتبارها «وقفاً لإراقة الدماء» بصورة مؤقتة، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيُذكر في التاريخ على أنه «جزار غزة».

العالم - تركيا

وفي حديثه خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي في أنقرة، أضاف إردوغان أن تصريحات حكومة بنيامين نتنياهو تقلل آمال أنقرة في أن تتحول الهدنة إلى وقف كامل لإطلاق النار، لكنه أضاف أن تركيا ستكثف الجهود الدبلوماسية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وكشف أن تركيا «أكملت إلى حد كبير» إجلاء مواطنيها من غزة، حيث أكد مجدداً أن هناك إبادة جماعية تحدث. وأضاف أنه سيناقش الحرب في القطاع خلال زيارة إلى دبي هذا الأسبوع.

ووجه إردوغان انتقاداً لاذعاً لنتنياهو ووصفه بـ «جزار غزة»، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «ارتكب واحدة من أشنع الفظائع في المائة سنة الماضية في غزة».

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