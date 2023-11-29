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ممثل الجهاد الإسلامي في طهران..

المقاومة اللفلسطينية کشفت عن شبكة تجسس للكيان الصهيوني

المقاومة اللفلسطينية کشفت عن شبكة تجسس للكيان الصهيوني
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلن ممثل حرکة الجهاد الإسلامي في طهران "ناصر أبو شریف"، ان المقاومة الفلسطينية تمكنت من الکشف عن شبكة جواسيس للكيان الصهيوني خلال عملية طوفان الأقصى.

العالم _ إيران

و أضاف "أبو شریف" خلال تصريح له اليوم الاربعاء في طهران، ان "إنجازات عملية طوفان الأقصى تفوق الخيال لأنه لم يكن يظن أن كل أجهزة مخابرات العالم نائمة و المقاومة تمكنت من الاستيلاء على 50 قاعدة إسرائيلية وقتلت العديد من جنودها".

وتابع قائلا : خلال عملية طوفان الأقصى، المقاومة تمكنت من إدخال خوادم حاسوب استخباراتية تابعة للكيان الصهيوني إلى غزة؛ مبينا انها تضمنت أسماء كثيرة للجواسيس الصهاينة.

و أکد هذا القيادي في المقاومة الفلسطينية، أن عملية طوفان الاقصى أظهرت بأن الکیان الصهيوني لايستطيع البقاء بمفرده.

و أضاف : لقد كان الهدف من عملية طوفان الأقصى، محاولة لاحباط المؤامرة التي كانت مدبرة ضد فلسطين من خلال عملیة التطبیع مع الکیان الصهیوني.

واستطرد ابوشريف، ان المقاومة مستعدة للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار، وبما يحقق النصر النهائي للشعب الفلسطیني ودماراً عظيماً للكيان الصهيوني المجرم.

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