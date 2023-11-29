التونسيون ينظمون مسيرة شعبية نصرة للمقاومة في فلسطين

العالم-مراسلون

المسيرة الشعبية جابت الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس ورفعت شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية في غزة ومنددة بالآلات العسكرية والاعلامية الصهيونية.

وقال الامين العام المساعد باتحاد الشغل التونسي سمير الشفي: الكيان الصهيوني جند الاعلام العالمي عبر مؤسسات افتضحت واحترقت رسائلها جميعا. دور اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية بمختلف مكوناتها هو الوقوف مع واسناد الشعب الفلسطيني وفضح هذه الجهات المتعالية والمستكبرة.

الثقافة الملتزمة كانت بدورها جزءا من فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

فعاليات طالبت خلالها قيادات سياسية بضرورة الدفع لوقف إطلاق النار في غزة عبر الضغط الشعبي المتواصل ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني دوليا.

وقال الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي: المقاومة صامدة والشعب الفلسطيني صامد، حتى هذه الهدنة تمت بشروط المقاومة وينبغي ان نواصل النضال بقوة من اجل وقف العدوان وحرب الابادة وعدم الاكتفاء بمجرد هدنة وكذلك ينبغي ان يكون هناك مشروع بمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب.

حراك شعبي متواصل في تونس نصرة للمقاومة المسلحة في فلسطين.

ثقافة المقاومة والتحرر تتجاوز حدود غزة وفلسطين المحتلة لتشمل كل احرار العالم لم يفعل الاحتلال عبر عدوانه الهمجي على غزة الا تحويل كل الشعوب الى مقاومة.