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مقتل عميد "المحكمة الحاخامية" في عملية القدس

مقتل عميد
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن الحاخام إليمالك واسرمان، الذي يشغل منصب عميد "المحكمة الحاخامية" في أشدود، قتل في عملية إطلاق النار بالقدس، اليوم الخميس.

العالم-فلسطين

قتل ثلاثة مستوطنين، وأصيب 6 آخرون بجروح – صباح الخميس- في عملية إطلاق نار في مستوطنة راموت في القدس المحتلة، نفذها فدائيان شقيقان مقدسيان قبل استشهادهما.

وأكدت هيئة البث العبرية نقلا عن جهات طبية مقتل 3 مستوطنينن أحدهم الحاخام إليمالك واسرمان عمية المحكمة الحاخامية في اشدود وإصابة ستة آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة في العملية.

وأفادت يديعوت أحرونوت بمقتل مستوطنة ومستوطنين بعد إصابتهما في عملية إطلاق النار بالقدس، إلى جانب إصابة 6 مستوطنين آخرين منهم 3 حالتهم خطيرة.

وذكرت قوات الاحتلال في بيان لها أن شخصين وصلا إلى مدخل القدس المحتلة وأطلقا النار على مستوطنين في محطة للحافلات، قبل إطلاق النار عليهما وقتلهما على يد الجنود ومستوطن كانوا بالقرب من المكان.

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