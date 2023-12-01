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اسامة حمدان: الاحتلال وادارة اميركا يتحملان مسؤولية وقف الهدنة

اسامة حمدان: الاحتلال وادارة اميركا يتحملان مسؤولية وقف الهدنة
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

حمّلَ القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية 'حماس' أسامة حمدان، كلا من الاحتلال والادراة الاميركية مسؤولية وقف الهدنة الانسانية.

العالم - فلسطين المحتلة

واضاف القيادي أسامة حمدان في تصريح له لقناة الجزيرة الفضائية صباح اليوم الجمعة، نحن سعينا بشكل جاد وما زلنا نسعى للهدنة حتى مع عودة العدوان الإسرائيلي، محملا مسؤولية توقف الهدنة المؤقتة للاحتلال والإدارة الأمريكية، قائلا انهما من يتحملان مسؤولية وقفها.

وقال حمدان انه يتوجب علينا (نحن الفلسطينيين) أن نصمد ونستمر في مواجهة العدوان وآلته العسكرية، مشخصا في الوفت نفسه اساس الخلاف بنظرة الكيان الإسرائيلي للشعب والقضية الفلسطينية، وان الحل الحقيقي يكمن في البحث عن آليات وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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