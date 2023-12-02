شاهد.. القصف الاسرائيلي يتوسع في جنوب لبنان ويستهدف مناطق لم يطلها سابقا

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في لبنان الزميل حسين عز الدين: القصف طال وسط منطقة سهل الخيام، الخط الذي يربط بلدة القليعة بوسط الخيام، لا زال الدخان يرتفع، وكان هناك استهداف لموقع المطلة كان يتصاعد الدخان منه بعد استهدافه بصاروخين موجهين اطلقتهما المقاومة على مستعمرة المطلة مباشرة، وذلك بعد قصف اسرائيلي.

واضاف مراسلنا: لا تزال آثار الدخان تتصاعد من المنطقة بعد قصف اسرائيلي بأكثر من 4 قذائف من النوع الثقيل بحيث دوى انفجارها وسمع بكل ارجاء المنطقة المحيطة، وهذه المنطقة تستهدف للمرة الاولى بعد ان كان يطال الاماكن التي تقع جنوب هذا الخط الا انه بدأ يتمدد نحو سهل مرجعيون ويقترب جدا من النقاط التي نتواجد فيها نحن الصحفيون.

وتابع: دائرة الاعتداءات تتوسع وتطال لأول مرة المنطقة الشمالية الشرقية من سهل الخيام، وهي منطقة قريبة جدا من بلدة مرجعيون وهو يرى بالعين المجردة.. (شاهد في فيديو الخبر الدخان يتصاعد من منطقة القصف).

القصف يطال مناطق جديدة.

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