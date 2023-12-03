قوات الاحتلال تمنع المسعفين حتى يرتقي المصابون شهداء + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أكدت الزميلة شادية بني شمسة تشييع ثلاثة شهادة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إذ اقتحمت قوات الاحتلال يوم أمس المنطقة الشرقية من مدينة نابلس واقتحمت مخيم عسكر.

وفي التفاصيل أوضحت أن الشهيد الأول في نابلس كان بتلك المنطقة وهو طفل أطلق النار عليه من قبل قوات الاحتلال قرب حاجز المربعة، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب منه، لتعلن وزارة الصحة لاحقاً ارتقائه شهيدا، بعد أن كان محتجا لساعات طويلة لدى قوات الاحتلال وتم تسليمة في ساعات متاخرة من الليل.

وأضافت أنه كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس اقتحاما طويلاً استمر لساعات من الليل والصباح، حيث تم الاعتداء على أحد المنازل، وكان هناك اختناق للأطفال وكبار السن، حدثت مواجهات وإثرها سقطت إصابات، إحدى الاصابات منعت قوات الاحتلال طاقم الهلال الأحمر من نقلها حتى تمكنوا من تصوير المصاب وسؤاله عن اسمه أي احتجزوه لدقائق لمعرفته.

وبينت أنه وفي منطقة بني حسان غرب سلفيت كان هناك هجوم للمستوطنين حيث كانت اعتداءات على المركبات للمواطنين الفلسطينيين وتم إحراق مركبتين وتم الاعتداء على أصحاب المنازل، حتى تمكنوا من معرفة أن هناك شهيد بين أشجار الزيتون وجدوه في ساعات متأخرة من الليل، وأعلنت وزارة الصحة ارتقاؤه شهيدا.

وأكدت أنه كان هناك اقتحام لمدينة قلقيلية وكانت مواجهات وتم استهداف شاب لتعلن وزارة الصحة ارتقائه شهيدا.

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