شاهد.. غارات عنيفة تستهدف حيي الشجاعية والتفاح شرقي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية استمرار الهجوم الجوي الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهو الحي والمنطقة التي تعتبر الحد االمفصلي تاريخيا لتوقف العمليات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي فيها.

ففي معارك 2014 كانت الشجاعية أيضًا نقطة توقف للقوات البرية لجيش الإحتلال، حيث أجبر هذا الجيش في حينها على ارتكاب مجازر بحق أكثر من 40 مدنيًا للتعويض عن هزيمته.

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية، استشهاد طفل في غارة استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى قصف استهدف ميدان فلسطين، ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

وشمال القطاع، أفادت مصادر طبية، بوصول 5 شهداء في قصف طائرات الاحتلال مسجد في حي الزيتون شرق غزة، إضافة استشهاد وإصابة العشرات في قصف آخر طال منزل عائلة عطا الله في شارع النفق في المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل مأهولة في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى قصف منازل في بيت لاهيا وبيت حانون.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت منتصف الليلة البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.