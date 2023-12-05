الكيان ينتهج استراتيجية الانتقام من المدنيين بحجة محاربة حماس + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال هيثم عبدة إن استراتيجية الكيان هي استراتيجية انتقامية من المدنيين بحجة محاربة حماس والمقاومة، حيث هو يقوم فعلاً بإبادة الشعب الفلسطيني، إذ أن أعداد الشهداء من المدنيين تجاوزت 10,000 شخصا.

وأشار إلى أن الاحتلال وضع منذ البداية أهدافاً عالية السقف فيما لم يحقق أي شيء بعد مرور شهرين إلى الآن، فيما المقاومة ما زالت ممسكة بزمام المبادرة على الأرض، وأطلقت صواريخها تجاه تل أبيب من منطقة الشمال التي يقول الاحتلال إنه يسيطر عليها.. إذ تجري أعنف المواجهات في بيت حانون وبيت لاهيا وجحر الديك وهي مناطق دخلها الاحتلال في البداية.

وفي جانب آخر من كلامه لفت إلى أن مشروع التهجير كان من أهم اأاهداف التي وضعها الكيان الصهيوني على أجندته، لكن الشعب الفلسطيني أفشل هذا التهجير بصموده وثباته على أرضة.

وأوضح أن هناك أكثر من 800,000 فلسطيني ما زالوا لحد الآن في بيوتهم في شمال غزة، كما أن الكيان الصهيوني قال إن وجود المدنيين في جباليا يعيق عملياته.

وأضاف أن هذا المشروع ليس المخطط الأول لتهجير أهالي غزة، وكان هناك مشروع ثابت منذ عام 1957 لتهجير سكان غزة وبنفس الطريقة، لكن مقاومة الشعب الفلسطيني أفشلت هذا المشروع.

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