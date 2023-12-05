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أحد صواريخ حماس سقط على قاعدة تحتوي صواريخ ذات قدرة نووية

أحد صواريخ حماس سقط على قاعدة تحتوي صواريخ ذات قدرة نووية
الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

ادعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنه "تم في 7 تشرين الأول المنصرم استهداف قاعدة عسكرية للاحتلال يحتمل أنها تحتوي على صواريخ ذات قدرة نووية.

العالم - فلسطين

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الصواريخ التي اطلقتها حركة حماس، سقط في قاعدة سدوت ميخا وسط الاراضي المحتلة، ما أدى إلى نشوب حريق اقترب من منشآت تخزين الصواريخ التي يُعتقد أنها تحمل رؤوساً نووية.

ووفقاً للصحيفة، هذه هي أول حالة معروفة لاستهداف قاعدة يزعم أنها تحتوي على أسلحة نووية، معتبرة أن استهداف أحد المواقع العسكرية الأكثر حساسية للكيان يُظهر أن نطاق هجمات 7 تشرين الأول ربما كان أكبر مما كان معروفاً من قبل، وإن الصواريخ يمكن أن "تخترق المجال الجوي حول الأسلحة الإستراتيجية الإسرائيلية الخاضعة لحراسة مشددة".

وكشفت أن "صور الأقمار الصناعية أنه تم بناء سواتر ترابية وحواجز جديدة حول المواقع العسكرية بالقرب من موقع سقوط صاروخ المقاومة، "على ما يبدو للدفاع ضد الشظايا أو حطام الانفجارات من الهجمات المستقبلية".

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