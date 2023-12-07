مراسلتنا: إرتفاع حصيلة شهداء الضفة إلى 266 شهيدا + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشارت الزميلة راية عروق إلى تسجيل شهيد جديد مساء الأمس في بلدة يعبد جنوب غرب جنين المحتلة، وهو طفل يبلغ من العمر 16 عاما، ما رفع حصيلة الشهداء منذ بداية عملية طوفان الأقصى إلى 266 شهيدا، وأيضاً 473 شهيدا منذ بداية العام الحالي.

وأضافت أنه مع دخول اليوم الـ62 للحرب على غزة تتصاعد أعمال العنف من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث كانت هناك اقتحامات عديدة لعدد من مدن الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها.

وأوضحت أنه کان هناك اقتحاما عنيفا مساء أمس لمخيم نور شمس في مدينة طولكرم، حيث دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية من منطقة تساناعوز، وكذلك جرافات دي ناين والتي جرفت الشوارع المجرفة مسبقا.

وبينت أن ذلك تزامن مع اشتباكات عنيفة داخل المخيم بين المقاومين وجيش الاحتلال، كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة فرعون حنوب طولكرم المحتلة حيث سجلت عدة اعتقالات هناك، من بينهم 19 عاملا من غزة كانوا يحتمون بهذه البلدة بعد أن رحلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من أماكن أعمالهم في الدخل المحتل.

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