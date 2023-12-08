الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تزداد سخونة بعد القصف المتبادل

المعارك على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لا تقل سخونة من قطاع غزة، مع مضي المقاومة في ضرب اهداف اسرائيلية شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مربض ‏خربة ماعر وموقع ‏الرادار في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة واصابتها بشكل مباشر.

وقد اعلن الاعلام العبري سقوط إصابات جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه ثكنة “متات” التابعة لجيش الاحتلال في الجليل الأعلى.

كما استهدف حزب الله موقع الراهب الإسرائيلي بصواريخ بركان واستهدف ايضا موقع العباد وموقع ‏مسكاف عام ‌‏بالأسلحة المناسبة.

المقاومة الاسلامية في لبنان استهدفت كذلك، موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة واعلنت عن تحقيق اصابات دقيقة في الاهداف.

من جهتها، قصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدتي حولا ومركبا وأطراف الفرديس وشبعا وكفركلا وعيتا الشعب جنوبي لبنان، وسط تحليق مكثف لمروحيات ومسيرات إسرائيلية كما قصفت مروحية “اباتشي” منزلا مدمرا في اطراف بلدة مروحين يُستهدف للمرة السادسة.

مدفعية الاحتلال استهدفت ايضاً بلدة العديسة بعدد من القذائف بالتزامن مع قصف للأطراف الجنوبية لبلدة الخيام وبلدتي عيترون وبليدا.