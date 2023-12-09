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شاهد.. مظاهرات حاشدة في محافظتي تعز وإب وسط اليمن نصرة لفلسطين

السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

خرجت اليوم مظاهرات حاشدة في محافظتي تعز وإب وسط اليمن استمرارا لنصرة غزة وفلسطين وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني الرسمي والشعبي في مواصلة دعم المقاومة بكل خيارات المواجهة والتصعيد رغم التهديدات الأمريكية على اليمن.

العالم - خاص بالعالم

واستمرارا لنصرة غزة شعبيا ورسميا واستعدادا لكل الخيارات دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من يمن الإسناد والمدد، شهدت محافظتا تعز واب وسط اليمن مظاهرات حاشدة توزعت على 7 ساحات رفع المشاركون فيها الاعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة باستمرار جرائم العدو الصهيوامريكي بحق المدنيين في غزة لأكثر من شهرين، أمام صمت وموقف دولي وعربي مخز.

المشاركون في المسيرات والمظاهرات الحاشدة التي تقدمها حضور رسمي للسلطات المحلية والعسكرية والأمنية اعلنوا الجهوزية والتعبئة العامة لكافة الخيارات التي يتخذها قائد الثورة في اليمن والقيادة السياسية في مواصلة مساندة المقاومة والانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم، مباركين العمليات العسكرية المتصاعدة للقوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي باستهداف السفن الإسرائيلية وما تحققه القوة الصاروخية والطيران المسير من عمليات في استهداف عمق العدو الصهيوأميركي في الأراضي المحتلة، ومؤكدين أن العمليات تعبر عن أصالة الشعب اليمني الذي لا يقبل المساومة في مقدساته وقضاياه المصيرية.

رسائل عدة أكدت عليها هذه الحشود أولها أن التهديدات الأمريكية والغربية ضد اليمن لا تخيف شعبه بل تزيده إيمانا وحماسا وإصرارا وقوة وثباتا بحتمية التمسك بموقفه الثابت والداعم لغزة وفلسطين، ضاربا بكل التهديد والوعيد عرض البحر الذي ينتظر مفاجأة العدو بما هو اشد رعبا وتخويفا.

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