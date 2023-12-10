مقاومة غزة والقرار الأميركي بقتل الفلسطينيين

العالم – مع الحدث

هل دخل الجيش الإسرائيلي في سباق مع الوقت عبر تحقيق إنجازات القتل بلا استقرار لقواته مع ارتفاع عدد قتلاه؟

كيف ينظر إلى قرار أهل الميدان بخوض المعركة الفاصلة برابح و خاسر؟

هل قررت المقاومة نهائيا عدم التفاوض على بقية الأسرى إلا بعد وقف الحرب؟

ما أهمية تزايد عمليات جبهات الإسناد لغزة من لبنان و سوريا إلى العراق واليمن؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبوسامر موسى ومن عمان القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني خالد الجهني.

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