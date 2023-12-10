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مقاومة غزة والقرار الأميركي بقتل الفلسطينيين

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

ماذا يعني منع أميركا مجددا وقف المذبحة في غزة بإسقاط مشروع قرار مجلس الأمن بوقف النار؟

العالممع الحدث

هل دخل الجيش الإسرائيلي في سباق مع الوقت عبر تحقيق إنجازات القتل بلا استقرار لقواته مع ارتفاع عدد قتلاه؟

كيف ينظر إلى قرار أهل الميدان بخوض المعركة الفاصلة برابح و خاسر؟

هل قررت المقاومة نهائيا عدم التفاوض على بقية الأسرى إلا بعد وقف الحرب؟

ما أهمية تزايد عمليات جبهات الإسناد لغزة من لبنان و سوريا إلى العراق واليمن؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبوسامر موسى ومن عمان القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني خالد الجهني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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