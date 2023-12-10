الجهاد الإسلامي: واشنطن هي التي تدير المعركة في غزة بشكل أساسي + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" اشار أبوسامر موسى إلى أنه و: بعد الهزيمة النكراء التي ألحقتها المقاومة بالكيان الإسرائيلي سارعت الإدارة الأميركية لرئب الصدع وحضانة هذا الكيان المنهزم.

وأضاف: قلنا منذ البداية أي منذ 8 أكتوبر تحديدا إن الذي يقود هذه المعركة والحرب سواء كان بالتخطيط أو المشاركة بالكابينيت وغرفة العمليات العسكرية الصهيونية هم الجنرالات الأميركان، والدليل على ذلك حضور وزير الدفاع الأميركي منذ اللحظات الأولى في الكيان الإسرائيلي.

وشدد على أن الإدارة الأميركية ما زالت تزود الكيان الإسرائيلي بإمداداتها، حيث ولتاريخ أمس بلغ عدد طائرات الجسر الجوي الممتد من أميركا إلى الكيان الإسرائيلي 200 طائرة محملة بأكثر من 10,000 طن من المتفجرات، مع وجود قيادي ميداني للإدارة الأميركية على أرض فلسطين.

وفيما نوه أن أميركا هي التي تدير المعركة في غزة بشكل أساسي، لفت إلى أن الخطوات التي تتبعها الإدارة الأميركية بالدعم العسكري أو السياسي أو الغطاء السياسي في الأمم المتحدة من خلال رفع الفيتو بوجه وقف إطلاق النار بغزة أمام 13 دولة من 15 دولة إنما تدل على الهيمنة والسيطرة وعدم الاكتراث بكل دول العالم بما يخص الهدنة في غزة سواء كانت الإنسانية أو العسكرية.

وقال أبوسامر موسى: هذا الأسلوب من الضغط الذي تتبعة الإدارة الأميركية والقيادة الصهيونية بشكل عام لن يؤتيكم أي نصر مزعوم، والدليل على ذلك أن الصحف الإسرائيلية باتت تشكك في مزاعم نتانياهو في الانتصارات التي يحققها.

وخلص إلى القول أنه و: بعد 63 يوما من العدوان لم يحقق الكيان الإسرائيلي أي إنجاز عسكري بشكل طبيعي يحسب له في الميدان، لذلك نقول إن بسالة المقاومين في قطاع غزة واستبسال المقاومين وصمود الشعب الفلسطيني سيفشل كل هذه المخططات وسيؤدي بالنتيجة إلى انهيار الكيان الصهيوني وإلى التسليم طوعا للمقاومة بشروطها.

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