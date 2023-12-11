لم تعد مقابر غزة تتسع لمجازر الاحتلال.. وسرايا القدس والقسام تنتقم

وخلال الساعات القليلة الماضية تم رصد استشهاد اكثر من مئيتي شخص واصابة اكثر من اربعمية في تسعة عشر مجزرة ارتكبها الاحتلال في الأحياء السكنية وأماكن الإيواء في مناطق القطاع كافة.

المجازر الاسرائيلية تركزت في دير البلح ومحيطها وسط القطاع المحاصر، كما استشهد وأصيب العشرات في قصف لمخيمي جباليا والمغازي شمالا، وخان يونس جنوبا.

وزارة الصحة في غزة دقت ناقوس الخطر، مؤكدة أن اثنان وعشرين مستشفى وستة واربعين مركزا للرعاية الأولية باتوا خارج الخدمة كليا في القطاع.

هذه المجازر الاسرائيلة والقصف الهمجي للمدنيين تعكس الأزمة التي يعاني منها جيش الاحتلال في ارض الميدان، وبحسب اخر اعترقاته فقد لقي سبعة عسكريين مصرعهم، بينهم خمسة ضباط.

ووسط معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية، عرضت سرايا القدس مشاهد تظهر استهداف آليات الاحتلال وتدميرها.

فيما أعلنت كل من سرايا القدس وكتائب القسام قصف تل أبيب ومستوطنات صوفا و'نير اسحاق' وحشودا للقوات الإسرائيلية برشقات صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

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