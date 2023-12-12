بالفيديو... شهداء وجرحى في قصف مسيرة للاحتلال لمدينة جنين

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كما جرت العادة، عقاب للمناطق الفلسطينية لأن لديها مقاومة تدافع عن قضيتها، ويظل هذا هو عنوان اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي لمناطق عديدة في الضفة الغربية كان ابرزها في مدينة جنين ومخيمها. وفي ساعات الصباح الاولى اجتاح عدد كبير من آليات قوات الاحتلال الاسرائيلي المخيم وفرضت طوقا عليه في وقت حلقت فيه المسيرات الإسرائيلية بكثافة وعلى ارتفاع منخفض فوق سماء جنين ومخيمها. واستهدفت مسيرة للاحتلال مواقع في البلدة القديمة وحي السيباط وسط مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة آخرين.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا على المستشفى الحكومي بالمنطقة واطلقت القنابل الدخانية نحو محيط المستشفى وعرقلت عمل سيارات الاسعاف بل واطلقت القوات الاسرائيلية الغاز السام المسيل للدموع تجاه الصحفيين فيما دارت اشتباكات عنيفة قرب مستشفى الرازي.

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل نشر الجيش الاسرائيلي قناصته على أسطح عدد من المباني حيث وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاتلي سرايا القدس كتيبة جنين والقوات الاسرائيلية اثناء عملية الاقتحام وانفجرت عبوة محلية الصنع أثناء عبور الآليات الاسرائيلية كما سمع دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين ودفع الجيش بتعزيزات عسكرية جديدة برفقة جرافات عسكرية مجنزرة بدأت بتجريف شوارع في محيط المخيم وتخريب بنية تحتية.

وبالتزامن مع اقتحام جنين كانت هناك اقتحامات اخرى لقوات الاحتلال لمناطق ومدنا فلسطينية عدة، شملت قرى في مدينة الخليل ونابلس ورام الله و مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة واعتقلت فيها عددا من الفلسطينين، كما اندلعت مواجهات بينهم و بين قوات الاحتلال في مناطق عدة.