شاهد.. 'أبو عبيدة' في محافظة الدقهلية المصرية.. 'تسلم إيدك'

واستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غاراته على مناطق مختلفة بالقطاع، وتسبب آخرها بوقوع مجزرة فجر اليوم في رفح جنوب القطاع أسفرت عن ارتقاء 20 شهيداً.

وفي خطوة تضامنية مع غزة، رسم شاب مصري، صورة جدارية لأبي عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في قرية النسايمة بمحافظة الدقهلية المصرية.

واستخدم المهندس أحمد عبد اللطيف في الرسم، صورة أبي عبيدة المعبرة وهو رافعا سبابته مهددا الاحتلال، والتي انتشرت بشكل واسع بالتزامن مع العدوان على غزة.



ولاقت اللوحة تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر الكثيرون عن دعمهم للمقاومة، فيما أشاد آخرون باللوحة التي رأوا فيها تعبيرا عن موقفهم.



واجتاحت في الآونة الأخيرة صورة أبي عبيدة مواقع التواصل والشوارع والملاعب حول العالم، حيث باتت أيقونة للمقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال.



ومنتصف الشهر الماضي تداول ناشطون أتراك عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات وتغريدات تظهر تعليق صور الناطق باسم كتائب القسام" أبو عبيدة"، والذي يعد شخصية محبوبة للشعوب الإسلامية ودائما ما تحظى خطاباته بتفاعل واسع.



وظهرت اللافتات المعلقة التي تحمل صور أبي عبيدة في عدة مناطق ومعالم تركية سياحية شهيرة مثل برج الفتاة في إسطنبول وسور ديار بكر الشهير.