شاهد.. محاولة إسرائيلية مشؤومة داخل مخيم جنين

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم من جنين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحاصر مخيم جنين منذ أكثر من 24 ساعة، كما دفعت دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من عدة محاور إلى المخيم.



وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف عشرات المنازل في مخيم جنين بالقذائف والطائرات المسيرة، حيث وصلت حصيلة الشهداء جراء هذا القصف إلى سبعة شهداء، مع وجود العديد من الإصابات دون إمكانية إحصاء عدده هذه الإصابات بسب عرقلة كيان الاحتلال عمل الهلال الأحمر.



وأوضحت مراسلتنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالاعتداء على منازل المواطنين داخل المخيم، كما قام بعض جنود الاحتلال بتصوير مقطع فيديو في أحد المنازل وهم يحتفلون بما يسمى بعيد " الحنكة " في ظل حشرهم لأهالي المنزل في غرفة واحدة، وكذلك عبث بعض الجنود بمقتنيات الأهالي داخل المنازل.



وأشارت مراسلتنا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال الاعتداء على المنازل وأهالي المخيم لود الحاضنة الشعبية للمقاومة داخل المخيم، مؤكدة أن أهالي المخيم صامدين أمام هذه الاعتداءات كما قاموا برفع هتافات مناصرة لكتيبة جنين.



وقالت مراسلة العالم إن هناك اشتباكات قوية في مخيم جنين دارت بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تمركز قوات الاحتلال في عدة حارات.



وأضافت، أن جوامع مدينة جنين صدحت بتكبيرات العيد والأدعية نصرة لمخيم جنين وأهالي المخيم المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الثلاثاء دون كهرباء.