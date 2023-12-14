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كابينت الحرب يرفض العودة لمفاوضات تبادل الاسرى

كابينت الحرب يرفض العودة لمفاوضات تبادل الاسرى
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

عارض كابينيت الحرب "الإسرائيلي" مقترحا قدمه رئيس الموساد، دافيد برنياع، بأن يسافر مجددا إلى العاصمة القطرية بهدف إجراء محادثات في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس.

العالم_الاحتلال

في المقابل، يرى رئيس وزراء الاحتلال، نتنياهو، ووزير الحرب، غالانت، أنه على الكيان مواصلة الضغط العسكري على فصائل المقاومة في قطاع غزة و"انتظار إشارة من حركة حماس بأنها تريد عقد صفقة جديدة"، يكون ثمنها بالنسبة لإسرائيل مقبولا وهي إشارة "لم تصل حتى الآن" حسب زعمه.

واصدرت عائلات الاسرى الصهاينة في قطاع غزة بيانا عبّرت من خلاله عن "استغرابها" من قرار حكومة نتنساهو بـ"تأجيل رحلة رئيس الموساد لصياغة مخطط لصفقة تفضي للإفراج عن المحتجزين في غزة"، وطالبت العائلات بتوضيح فوري من نتنياهو وأعضاء "كابينيت الحرب"، ودعت إلى تجاوز حالة الجمود في المفاوضات غير المباشرة مع حماس.

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