كابينت الحرب يرفض العودة لمفاوضات تبادل الاسرى

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في المقابل، يرى رئيس وزراء الاحتلال، نتنياهو، ووزير الحرب، غالانت، أنه على الكيان مواصلة الضغط العسكري على فصائل المقاومة في قطاع غزة و"انتظار إشارة من حركة حماس بأنها تريد عقد صفقة جديدة"، يكون ثمنها بالنسبة لإسرائيل مقبولا وهي إشارة "لم تصل حتى الآن" حسب زعمه.

واصدرت عائلات الاسرى الصهاينة في قطاع غزة بيانا عبّرت من خلاله عن "استغرابها" من قرار حكومة نتنساهو بـ"تأجيل رحلة رئيس الموساد لصياغة مخطط لصفقة تفضي للإفراج عن المحتجزين في غزة"، وطالبت العائلات بتوضيح فوري من نتنياهو وأعضاء "كابينيت الحرب"، ودعت إلى تجاوز حالة الجمود في المفاوضات غير المباشرة مع حماس.