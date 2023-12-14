تسونامي الغضب ضد مجازر غزة يحاصر البيت الأبيض

«تسونامي» الغضب العالمي على مجازر غزة بدأ يحاصر الإدارة الاميركية.

في واشنطن وعند البيت الابيض بالتحديد نظمت مجموعة من موظفي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وقفة احتجاجية لدعوة الرئيس إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وتم تنظيم الوقفة الاحتجاجية بمشاركة العديد من السياسيين وموظفي الإدارة وموظفي الخدمة المدنية، من بينهم جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي استقال من منصبه في أكتوبر بسبب خلاف مع نهج إدارة بايدن تجاه الحرب في غزة.

وطالب المشاركون بوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والوقف الفوري للتصعيد.

وفي الشهر الماضي، وقع أكثر من سبعمئة من الموظفين والمعينين السياسيين على رسالة تدعو الرئيس إلى دعم وقف إطلاق النار في غزة.

كما نظم العشرات من موظفي الكونغرس في الشهر الماضي، أيضاً وقفة احتجاجية أمام مبنى الكابيتول الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار.

في سياق متصل، انتقدت ما لا تقل عن ثلاث برقيات سياسة الإدارة الأميركية، تم إرسالها عبر "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية الأميركية، دعم الرئيس بايدن الراسخ لإسرائيل.

الانتقادات جاءت بعد عودة وزير الخارجية من جولة في الشرق الأوسط وآسيا. وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي الوزارة، أقرّ "بلينكن" بالأثر العاطفي الذي أحدثه الصراع على العاملين في الوزارة، وكذلك بالانقسامات المحتملة بين رؤساء الأقسام حول السياسة المنتهجة.

بالإضافة إلى المعارضة الداخلية التي طالت بايدن، يتعهد زعماء مسلمون أميركيون بالتخلي عنه في الانتخابات المقبلة، بسبب موقفه من الحرب في غزة.

وقد تؤدي معارضة المجتمعات المسلمة والعربية الكبيرة في الولايات المتحدة إلى تعقيد طريق الرئيس نحو الفوز في العام المقبل.

في سياق متصل، أغلق العشرات من المتظاهرين طريقاً سريعاً في لوس أنجليس الأميركية للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

وجلس المتظاهرون القرفصاء على الأرض جنب بعضهم البعض في عرض الطريق السريع وأوقفوا حركة المرور. ونظّمت هذا الاحتجاج حركة تسمى 'إف نات ناو'، وتقول إنها مجموعة من اليهود الأميركيين الساعين لإنهاء الدعم الأميركي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء كتب عليها 'ليس باسمنا' ورفعوا لافتات تطالب بوقف الحرب على غزة.