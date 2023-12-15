بالفيديو.. للمرة الخامسة الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

العالم - خاص العالم

الاحتلال الصهيوني الغاشم، يواصل عدوانه الدامي ويكثف الغارات الجوية والقصف المدفعي، ويقترف مجازر جديدة، ويرتكب فظائع ضد المدنيين في مناطق التوغل في غزة.

وتستمر المعارك في خان يونس وأحياء مدينة غزة وشمالي القطاع، وبالتوازي يواصل الاحتلال قصف المناطق السكنية مخلفا المزيد من الشهداء والمصابين.

وقصفت طائرات الاحتلال برج السعدي في مخيم النصيرات، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وشنت غارات مكثفة على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وبينما أسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خانيونس، إلى ارتقاء أربعة شهداء بينهم طفلين، إضافةً إلى ما يزيد عن خمسة عشر إصابة، أجبرت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى والصحافيين الموجودين في مركز شهداء جباليا الطبي على إخلائه.

في السياق، وصلت ست إصابات على الأقل إلى مستشفى النجار جراء استهداف منزل شرق رفح.

ويعتمد جيش الاحتلال قطع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع للمرة الخامسة، ما يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، وهذا يعني أن هناك العديد من الشهداء والجرحى لن يتمكن أحد من الوصول إليهم او معرفة اماكن سقوطهم، وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا.

وفي سياق ذات صلة، أشارت 'واشنطن بوست' عن تقييم للمخابرات الأميركية بأن قرابة نصف الذخائر التي استخدمها الاحتلال في غزة منذ بدء الحرب كانت قنابل غير موجهة تعرف باسم 'القنابل الغبية'. وأوضحت أن هذه النسبة تفسر العدد الهائل من الشهداء المدنيين في الحرب.

وما تتعرض له غزة من جرائم الإبادة الجماعية، وعمليات التطهير العرقي، وسط وضع إنساني كارثي، يتوافق مع ما صرحت به وكالة غوث وإيواء اللاجئين الأونروا ، من أن ما يحدث في غزة

يفترض أن يغضب أي شخص لديه مبادئ وقيم في العالم.

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