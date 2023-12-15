ما وراء سماح الاحتلال دخول مساعدات من معبر كرم أبو سالم؟

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “وافق مجلس الوزراء اليوم على إجراء مؤقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلا من إعادتها إلى رفح”.

وشدد القرار على أن “المساعدات الإنسانية القادمة من مصر فقط هي التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة بهذه الطريقة”.

من جانبه، رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بقرار الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال كاميرون على منصة إكس “سعيد للغاية برؤية قرار إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم. إنها خطوة حيوية نحو ضمان وصول المزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى الناس في غزة”.

وتزامن اعلان الاحتلال مع اختتام مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الجمعة زيارة استغرقت يومين إلى كيان الاحتلال.

ووصف سوليفان فتح المعبر بأنه “خطوة مهمة” مؤكدا أن هذا الأمر شكل “موضوعا مهما للنقاش خلال زيارتي لإسرائيل خلال اليومين الماضيين”.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة تأمل أن “يخفف هذا الافتتاح الجديد الازدحام ويساعد في تسهيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة”.