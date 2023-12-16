صحفي إسرائيلي يرثي عزلة كيانه: هذه هي الدول التي دعمتنا!

العالم -الاحتلال

و أضاف ايتمار آيخنر: من أول دولة جاء وزير خارجيتها في زيارة تضامنية بعد 7 أكتوبر، مرورا بثلاث دول نقلت سفاراتها إلى القدس ودولة أخرى في الطريق، إلى دولتين جزيرتين صغيرتين تدعماننا بانتظام: هذه هي القائمة المختصرة".

وبعد أن جعلت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي مختلا وظيفيًا عبر استخدام النقض (الفيتو)، حصل مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة على دعم 153 دولة من أصل 193، مقابل معارضة 10 دول فقط، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة والنمسا وجمهورية تشيكيا.

وتم التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر وشاركت في تقديمه حوالي 100 دولة، بينها تركيا، الليلة الماضية (الثلاثاء) في الجلسة الطارئة الخاصة بفلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت.

والدول التي عارضت مشروع القرار هي إسرائيل والولايات المتحدة والنمسا وتشيكيا وغواتيمالا وليبيريا وميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي.