يجب وقف 'الارهاب والإبادة' في غزة.. بيان لآلاف المشاهير بالعالم

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن صحيفة "El Pais" الإسبانية قولها، ان البيان أُتيح التوقيع عليه، خلال الفترة بين 17 أكتوبر/ تشرين الأول و17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في إطار حملة دولية تطالب بوقف الحرب على غزة.

وخلال هذه الفترة، وقعّ 10 آلاف و327 شخصا على البيان، منهم نحو 8 آلاف شخص من المواطنين الإسبان، إلى جانب شخصيات أخرى من 31 دولة.

وبرز مطلب "الوقف الفوري والمطلق لإطلاق النار" بين المطالب الأخرى التي دعت دولة الاحتلال لوقف القصف والامتثال للقانون الدولي وتفعيل ممر إنساني.

كما طالب البيان بضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق سلام قائم على ما يسمة بـ"حل الدولتين"، والاعتراف بدولة فلسطين.

ومن بين المشاهير الذين وقعوا على البيان: المخرج بيدرو ألمودوفار، والفنانون السينمائيون ألبا فلوريس، وفيكي بينا، ولويس توسار، والموسيقي جوان مانويل سيرات، وأمارال، وتوني زينيت، والرسام لويس جورديلو، ومصمم الأزياء خافيير ماريسكال.