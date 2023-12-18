مصر تعلن نتائج انتخابات رئاسية..فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات

العالم-مصر

وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، أن السيسي بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوت، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح لمنصب الرئاسة المصرية، حازم عمر، على عدد أصوات مليون و968 ألف 325 صوت، بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما جاء في المركز الثالث، فريد زهران، بأصوات مليون و776 ألف و952 صوت، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات، أما عبد السند يمامة، فجاء في المركز الرابع بحصوله على 822 ألف و606 صوت، بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي، أن عدد المقيدين في جداول الانتخابات الرئاسية المصرية، 67 مليون و32 ألف و437 ناخبا، وأن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في داخل وخارج البلاد 44 مليونا و777 ألف و668 ناخبا، بنسبة 66.10%.