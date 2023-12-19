تهجير اهل غزة مثال على التطهير العرقي

العالم - ايران

وضمن مشاوراته مع المسؤولين اليابانيين، التقى المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني "علي باقري کني" وزيرة خارجية اليابان " يوكو كاميكاوا".

و خلال هذا اللقاء، تمت مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأشار "باقري كني" في اللقاء الى أهمية العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين، و أكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في الجانب الاقتصادي، فضلا عن التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الدولية والإقليمية.

وقد دعا المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني الى الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، مضيفا أنه من المتوقع أن يبذل المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، المزيد من الجهود والإجراءات في هذا المجال، فضلا عن تقديم مساعدات إنسانية فورية لأهل غزة.

كما اعتبر باقري كني ان التهجير الداخلي والخارجي لأهل غزة هو مثال على التطهير العرقي الذي يجب إيقافه فورا.

وضمن هذا اللقاء أكد الطرفان على أهمية التعاون لضمان الأمن الدولي.

ومن جانب آخر و في معرض ترحيبها بالزيارة، أكدت " كاميكاوا" على أهمية عقد اجتماع لمساعدي وزيري الخارجية من أجل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

كما أكد وزيرة الخارجية اليابانية على ضرورة إرسال مساعدات إنسانية فورية الى غزة، وطالبت بتعاون المجتمع الدولي لوقف الأزمة ومنع توسعها.

وصل باقري كني يوم امس الإثنين الى طوكيو العاصمة اليابانية بعد زيارة بكين بدعوة رسمية من نظيره الياباني لإجراء مشاورات مع المسؤولين اليابانيين بما فيهم وزيرة الخارجية اليابانية"كاميكاوا" و المساعد السياسي الأول للوزيرة "فوناكوشي" وغادر طوكيو اليوم بعد التشاور مع المسؤولين اليابانيين.