اليوم الـ 75 للعدوان.. مجازر مستمرة وإعدامات ميدانية في غزة

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها – اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات.

واعلن المركز الفلسطيني للاعلام ان طائرات الاحتلال شنت غارة جوية على منطقة معن شرق خانيونس وغارة عنيفة على حي الشجاعية شرق غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال القذائف تجاه شواطئ المحافظة الوسطى وخانيونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلا لعائلة المصري في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى 8 شهداء و35 إصابة.

وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارات مكثفة ومتواصلة على جباليا شمالي غزة.

وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن تلقيه شهادات صادمة عن عمليات إعدام ميداني تقترفها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين خلال مداهمة منازلهم في مناطق التوغل بقطاع غزة.

وأضاف المرصد في بيان له اليوم أنه تلقى شهادات عن مداهمة قوات الجيش الإسرائيلي منزلاً لعائلة عنان وسط مدينة غزة، مساء الثلاثاء، وأنها أطلقت النار المباشر تجاه الشبان داخل المنزل، دون أي مبرر، ودون وجود أي مقاومة لهم، وجمعوا النساء في إحدى الغرف، ثم ألقوا تجاههم عددًا من القذائف ما أدى إلى إصابات بصفوفهم.

وأكد أن المعلومات الأولية التي تلقاها تشير إلى أن 15 شخصًا من عائلات عنان والغلايني والعشي والشرفا وهم من أصهار العائلة وممن نزحوا لديهم، جرى تصفيتهم بالرصاص، وهناك عدد آخر لا يزال يعاني من جروح خطيرة، كما اقتاد الجنود مسنًا ولم يعرف مصيره.

وأبرز الأورومتوسطي أن عددًا من السيدات المصابات من ضمن نحو 50 سيدة وطفل محاصرون في المنزل، منهم حالات تعاني من جروح خطيرة وبتر، وجهوا مناشدات للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التنسيق لنقلهم من المكان لإنقاذ حياتهم.

وذكر الأورومتوسطي أن من بين من تعرضوا للإعدام والتصفية: عماد حمدي عبدالله الغلاييني وأبناءه: حمدي وعبدالرحمن واحمد وسراج، وعبدالله اياد حمدي الغلاييني وشقيقه همام، ومحمد وأمين عنان، وبسام عنان، ومحمد فايز العشي.

وشن الطيران الحربي الصهيوني غارتين على غرب خانيونس.

واستشهد الشاب مهند عمر راضي وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة وافي في الحي الياباني غربي خان يونس.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة منصور في مخيم الشابورة برفح.

ووصلت 10 إصابات على الأقل جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة القدرة في حي الأمل بخانيونس.

وشن طيران الاحتلال العديد من الغارات والأحزمة النارية على خانيونس وشمال غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق في محيط منطقة الشيخ رضوان شمالي غزة.

واندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.

وأفاد مراسلونا، أن قوات الاحتلال تنفذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل مداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.

ومساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة إن الكيان الإسرائيلي المحتل ارتكب 17 مجزرة مروعة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأضاف القدرة في المؤتمر الصحي في اليوم ال 74 للعدوان: وصل للمستشفيات 214 شهيدا و300 إصابة خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 19.667 شهيدا و52.586 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.