الرئيس رئيسي: على باكستان تفعيل المزيد لتحسين أمن الحدود

العالم - ایران

واشار آية الله السيد إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع السيد عارف رحمن علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى استمرار الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة المظلومين والمقتدرين و وشدد على عدم كفاءة المنظمات الدولية في وقف هذه الجرائم، وشدد على أهمية التحرك المنسق للدول الإسلامية للضغط على هذا الكيان لوقف آلة القتل والجريمة في غزة.

كما أكد الرئيس الايراني ضرورة ان تبذل باكستان المزيد من الجهود لتحسين أمن الحدود، وضمن أشارته إلى الطاقات الكبيرة لدى البلدين لتوسيع التعاون، خاصة في مجالات الطاقة، أعرب عن أمله في أن تعمل سلطات البلدين بجدية أكبر لتفعيل هذه الطاقات .

بدوره أشار الرئيس الباكستاني عارف رحمن علوي في هذا الاتصال الهاتفي ، إلى مكانة وقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال دعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والدفاع عنها، اعرب عن تقديره لجهود ايران في هذا الشأن وقال : إن الجهود المنسقة والمشتركة واجراءات الدول الإسلامية بامكانها أن تمارس ضغطًا مضاعفا على الصهاينة لوقف جرائمهم في غزة.

وأكد رئيس باكستان رأي الرئيس الإيراني بشأن عجز المنظمات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي، عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وقال: يجب أن نسعى إلى لتغيير هيكل المنظمات الدولية بشكل جدي، ويجب أن يكون المسلمون روادا في هذا المجال.

كما قدم تعازيه للرئيس الايراني والحكومة والشعب الإيراني باستشهاد عدد من حراس الأمن الايرانيين في الهجوم الإرهابي الأخير، وأكد أن حكومة بلاده ستبذل قصارى جهدها لتحسين أمن الحدود المشتركة ومنع أنشطة الجماعات المعادية والإرهابية في هذه المناطق.