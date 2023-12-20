19902شهيد.. حصاد اليوم الـ 75 من الحرب على غزة 

العالم - فلسطين

وقالت الصحة في تقرير لها اليوم الأربعاء إن 19,600 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي وإنه جُرح أكثر من 55 ألفا.

وأضافت الصحة أن الأغلبية العظمى من الشهداء ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وفيما يلي حصاد اليوم الـ 75 من الحرب على غزة :

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 19.902 شهيد، وأكثر من 55 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

مصادر طبية: 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس خلال الساعات الماضية نتيجة الغارات الإسرائيلية على خانيونس جنوب قطاع غزة.

وزارة الصحة: 10 شهداء على الأقل وعشرات المصابين حصيلة غارة صهيونية على رفح جنوب قطاع غزة.

مصادر طبية: استشهاد 4 فلسطينيين إضافة إلى عشرات المصابين والمفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزلين ومسجد في رفح جنوبي قطاع غزة.

منظمة العفو الدولية: يجب التحقيق بشكل عاجل في المعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري للمعتقلين الفلسطينيين في غزة.

وزارة الصحة: إخلاء مركز جباليا الطبي من المصابين والنازحين جراء القصف الإسرائيلي وهو المركز المكان الوحيد الذي يقدم خدمات طبية شمالي قطاع غزة المحاصر، وذلك وسط استمرار غارات الاحتلال.

مصادر طبية: سقوط شهداء وجرحى في قصف جوي إسرائيلي على مخيم الشابورة للاجئين الفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة، وقصف الاحتلال منزلين في جباليا شمالي القطاع.

وزارة الصحة في قطاع غزة تطالب المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وزارة الصحة: الأطفال في مستشفى كمال عدوان حوصروا دون ماء أو طعام أو كهرباء لأيام عدة انتهت بقصف المستشفى.

الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة في صفوف طواقم الهلال الأحمر الطبية والنازحين جراء استهداف طائرات الاحتلال مقره ومحيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

مصادر طبية: سقوط شهداء وجرحى في قصف جيش الاحتلال مدرسة "المستقبل" التي تؤوي نازحين في حي الصبرة بمدينة غزة.

وزارة الصحة: استشهاد طفل وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في الحي الياباني غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

انقطاع شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت عن كل مناطق قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من انقطاع الاتصالات عن جنوب القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن قواته قصفت أكثر من 300 موقع خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى أنه ما زال يخوض معارك ومواجهات مباشرة في قطاع غزة.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف): الأطفال في قطاع غزة لا يحصلون على 90% من حاجتهم الطبيعية للمياه.

حصاد المقاومة وخسائر الإحتلال

سرايا القدس : تمكن مجاهدونا من إيقاع 5 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم شرق مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من استهداف ا آلية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وبداخلها 7 جنود، بقذيفة الياسين 105 ودمرت بشكل كامل.

كتائب القسام : تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية في منطقة السرايا بمدينة غزة، وأكدوا مقتل 4 جنود وإصابة آخرين.

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تعلن أنها استهدفت قوة إسرائيلية من 12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.

كتائب القسام تعلن أنها استهدفت 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كتائب القسام: مقاتلونا استهدفوا 8 آليات إسرائيلية بمنطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.

كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بعبوة شواظ وقذائف الياسين 10 في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ثاقب في قوة إسرائيلية راجلة وجرافة عسكرية شرق حي الشجاعية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

جيش الإحتلال يعلن عن مقتل ضابط برتبة رائد من لواء جفعاتي في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن مقتل ضابط في اشتباكات بجنوب القطاع.

ارتفاع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 134، فيما ارتفع عدد الجنود القتلى منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى إلى 466 وفق ما اعترف به العدو.

الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن أعلن مقتل ضابطين جنوب قطاع غزة.

خبراء عسكريون: أرقام المصابين التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي ببيانه اليومي تأتي من قوائم متأخرة ومختلفة عن التي لدى المستشفيات الإسرائيلية، مما يرجح أن تكون الحصيلة المعلن عنها غير دقيقة.

كتائب القسام تنشر فيديو يوثق لالتحام مقاتليها مع قوات الاحتلال في محاور خان يونس جنوب قطاع غزة.

سرايا القدس تبث تسجيلا مصورا لاثنين من الأسرى الإسرائيليين لديها، يناشدان فيه حكوماتهم العمل على إنجاز صفقة لتبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن.

كتائب القسام تعلن قصف حشود قوات الاحتلال في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

كتائب القسام: مقاتلونا فجروا فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من الاحتلال نحوها وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

سرايا القدس تعلن استهداف مقاتليها آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

حصاد جبهات المقاومة:

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم رصد ما لا يقل عن 5 صواريخ اخترقت الأراضي الإسرائيلية بعد إطلاق صفارات الإنذار بالجليل.

حزب الله يعلن أن قواته قصفت مرابض المدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.

حزب الله: تمكن مجاهدونا من استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة.

حزب الله يعلن تمكن قواته من استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا.

الصحافة العبرية: صفارات الإنذار دوت أكثر من مرة اليوم في الجليل الغربي.

القناة 12 الإسرائيلية:حزب الله اللبناني أطلق صاروخا مضادا للدبابات على موقع عسكري في الجليل الأعلى.

موقع بلومبيرغ: أكثر من 100 سفينة شحن تغير مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبا لهجمات الحوثيين.

الإذاعة العبرية: إطلاق صاروخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

الصحافة العبرية: سقوط قذائف أطلقت من جنوب لبنان في مناطق مفتوحة في إصبع الجليل، دون تفعيل صفارات الإنذار.

الصحافة العبرية: إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع المطلة الإسرائيلي في الجليل الأعلى.







