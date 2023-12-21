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طفلة فلسطينية تروي كيف قصف الاحتلال منزل عائلتها

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

«ثوان قليلة تظهر مقدار الخوف الذي يصيب أطفال غزة بعد تعرضهم للإبادة الوحشية مع عائلاتهم» بهذه الكلمات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الطفلة الفلسطينية ناي تروي كيف قصف الاحتلال الصهیونی منزل عائلتها.

العالم - فلسطين

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