المرحلة الثالثة لغزة واستعداد المقاومة لحرب طويلة

العالم - مع الحدث

كيف تبدو الخلافات دخل الكيان بين مؤيد لاستمرار الحرب ومطالب بوقفها والدخول في عملية تفاوضية؟

ماذا عن استعداد المقاومة للحرب الطويلة وامتلاك استراتيجية منظمة لكيفية التعامل مع تطوراتها؟

كيف يقرأ اهالي الاسرى لدى حماس ما نشره ابو عبيدة عن فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 اسرى صهاينة نتيجة قصف صهيوني ويرجح مقتلهم بحسب بيانه؟

متى تخبر واشنطن تل ابيب بان هدفها بابادة حماس لن يتحقق وان عليها التوقف عن قتل المدنيين.

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر، الكاتب والباحث السياسي حسن بديع.