هذا ما قاله مفتي عمان حول هجمات اليمن ضد سفن الاحتلال؟

العالم- سلطنة عمان

وأشاد مفتي سلطنة عمان، بهجمات البحرية اليمنية على السفن الإسرائيلية، أو تلك المرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معتبرا أن "الشعب اليمني أثبت وزنه في النكاية بالعدوان الصهيوني".

وطالب الخليلي اليمنيين بتجاوز خلافاتهم أمام تلك الحالة، لا سميا أن "فلول أحزاب الجور والظلم تبحث عن وسيلة لثنيه عن هذا الموقف الشجاع، لذلك "بات لزاما على الشعب اليمني أن يمسح على آثار خلافه في الماضي حتى لا يبقى فتق إلا رتقه، ولا صدع إلا رأَبه".

وأشار إلى أن اليمن "هو الشعب العربي والإسلامي الوحيد، المتميز بكثرة العدد ووفرة العُدَد والجرأة"، داعياً لهم بالسداد والثبات.

ويأتي بيان مفتي عمان، تزامنا مع تصاعد سلسلة من الهجمات على سفن وناقلات نفط في البحر الأحمر وباب المندب تبنىت حكمومة صنعاء في اليمن معظمها، وقالوا إن السفن المستهدفة تتبع كيان الاحتلال الإسرائيلي أو متوجهة إليه، وهو ما أجبر شركات شحن على تغيير مسار سفنها والإبحار في طرق أطول حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا.