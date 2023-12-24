بالفيديو.. طيف الشهيد سليماني حاضرا في عملية طوفان الاقصى

العالم - خاص العالم

وفي حوار خاص لقناة العالم بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني، قال جمال واكيم انه كان للشهيد قاسم سليماني الدور الابرز في تدريب فصائل المقاومة ليست فقط في لبنان بل في العراق وفلسطين وفي غيرها من المناطق والبلدان التي تريد التحرر من الهيمنة الاستعمارية الغربية والتي تتعرض لمؤامرات غربية.

واوضح واكيم انه تذكر بعض الخطابات للجنرال قاسم سليماني التي كان يتداولها الاعلام من ان هذا اليوم أت وهذا قبل استشهاده بـ4 سنوات عندما وجد الشبان الفلسطينيون يقتحمون منطقة غلاف غزة وتمت هذه العملية لانه كان له دور كبير في تدريب فصائل المقاومة وتنظيم عملها ونقل المعرفة لها وليس فقط المعرفة العسكرية بل معرفة صنع السلاح بالوسائل المتاحة للشعب المحاصر في غزة في بعض مئات من الكيلومترات.

واشار الى انه نجد بصمات الجنرال سليماني في الانجازات التي حققتها المقاومة في لبنان ، منذ صمودها في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية في التسعينيات حتى التحرير الاول في عام 2000 والنصر في عام 2006 ، كذلك الامر نجد طيف الجنرال سليماني في صمود سوريا في مواجهة الحرب التي شنت ضدها بعد عام 2011، وكذلك في تصليب عود المقاومة العراقية في وجه الاحتلال الامريكي ، عدا عن التحدي الذي يقوم به اليمنيون الان لاقوى قوى اوروبية ومنعهم لسفن اسرائيلية من الابحار في باب المندب كل هذا نجد حضورا كبيرا للجنرال قاسم سليماني الذي استشهد قبل 4 سنوات ولكنه لازال حاضرا عبر الانجازات التي تحققها فصائل المقاومة في منطقتنا .