البنتاغون: مدمرة أميركية أسقطت 4 مسيرات انطلقت من اليمن + فيديو

العالم – خاص بالعالم

في تطورات البحر الأحمر أعلنت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم أن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت أربع طائرات مسيرة كانت تستهدفها هناك، مضيفة أن المدمرة يو إس إس لابون التي كانت تقوم بدورية أسقطت أربع طائرات مسيرة انطلقت من اليمن دون إصابات أو أضرار.

كما أعلن الجيش الأميركي أن ناقلة نفط ترفع العلم للهندي أبلغت عن تعرضها لهجوم لطائرة مسيرة أطلقها اليمنيون خلال عبورها البحر الأحمر، قامت بإرسال نداء استغاثة إلى سفينة حربية أميركية في المنطقة.

في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقى تقريرا عن حادثين قبالة السواحل اليمنية أحدهما في محيط مضيق باب المندب جنوب غربي ميناء الصليف والآخر غرب مدينة الحديدة اليمنية.

لكن القوات اليمنية لم تعلن عن أي هجوم، لكنها أكدت في وقت سابق استمرارها في استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانىء الإسرائيلية حتى رفع الحصار عن غزة.

وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون اتهمت إيران باستهداف ناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الهند عبر مسيرة انطلقت من أراضيها، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها البنتاغون بشكل علني إيران باستهداف السفن، الأمر الذي يهدد بتوسيع واشنطن للصراع إلى خارج البحر الأحمر.

قبل ذلك حذر الحرس الثوري الإيراني من إغلاق ممرات مائية أخرى إذا لم يوقف الكيان الإسرائيلي العدوان على غزة، حيث دعا مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية محمدرضا نقدي أميركا وحلفائها إلى توقع ظهور قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية كالبحر الأبيض المتوسط وجبل طارق وممرات مائية أخرى قريبا.

الاستهدافات البحرية التي حركت الولاايت المتحدة لتشكيل تحالف بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر، سرعان ما تهاوى حين أعلنت إسبانيا و فرنسا وإيطاليا الانسحاب منه، وأنها لن تفعل دون تفويض من الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار آليغريا: إن إسبانيا لن تشارك أبداً بالعملية بشكل أحادي، وإن المشاركة الإسبانية لا يمكن أن تتم إلا تحت مظلة الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقد ثمن اليمن موقف هذه الدول في عدم الانجرار خلف الأكاذيب الأميركية والبريطانية.. هذا ما ذكره نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية في صنعاء حسين العزي عبر منصة إكس، والذي وصف فيه الموقف الإسباني بالعقلاني لاحترام الحقائق والنأي بالنفس عن المواقف المثيرة للعار والمهددة للسلم والأمن.

القوات اليمنية أكدت أنها فقط تستهدف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء الكيان، حتى يرفع الحصار عن غزة ويوقف العدوان ويدخل المساعدات الإنسانية للقطاع.

العمليات التي قال عنها محرر الشؤون الخارجية في القناة الـ12 الإسرائيلية يارون شنايدر إن اليمنيين نجحوا في تحقيق الهدف الذي وضعوه لأنفسهم وهو تعطيل التجارة البحرية إلى إسرائيل.

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