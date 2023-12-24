أونروا: فقدنا 142من طواقمنا وعائلاتهم في غزة منذ بدء الحرب

العالم- فلسطين

وقالت في بيان لها عبر منصة إكس، اليوم الأحد، أن معظم من فقدتهم استشهدوا مع عائلاتهم في القطاع.

وأضافت أنه “من الصعب في هذه اللحظة الكئيبة أن تتمنى لأولئك الذين يحتفلون عيد ميلاد مجيد مع استمرار الحزن والدمار في غزة”.

ولليوم التاسع والسبعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود،

وأسفر العدوان، عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، واستشهاد 20 ألفا و424 فلسطينيا، وإصابة 54 ألفا و36 آخرين، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.