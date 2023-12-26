الواقع المعيشي السيء جدا بات يتفاقم على سكان غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي تغطية مباشرة أشار الزميل أحمد سهمود أن آخر التطورات هو ليس سوى تفاقم الواقع المعيشي شيئاً فشيئاً، مبيناً أنه لو قلت عمليات القصف لكن يتفاقم الواقع المعيشي السيء جدا على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة بفعل شح المواد الغذائية والتموينية ومقومات الحياة الأساسية، بعد إدخال المساعدات بكميات قليلة جدا عبر معبر رفح وبعد تكدس السكان الفلسطينيين في رفح بالإضافة إلى منع دخول المساعدات نهائيا إلى منطقة الشمال.

وأوضح أن: الناس هنا تمر باليوم 81 على التوالي لهذه الحرب المستمرة على قطاع غزة، وسط دهشتهم من الخذلان الذي تعرضوا له من قبل الدول والأنظمة العربية، حيث تعتبر الناس الخذلان والصمت بمثابة المشاركة في الجريمة والمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى أنه وفيما يصر الإسرائيلي على هدنة مؤقتة يصر الفلسطيني أكثر على وقف شامل لإطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة.

وقال الزميل سهمود: الناس هنا تتمسك بخيار وشروط ومبادئ المقاومة الفلسطينية التي فرضتها على كيان الاحتلال الإسرائيلي، على غرار الشروط والنقاط التي فرضتها المقاومة في الهدنة السابقة بعد وقف إطلاق النار المؤقت لمدة سبعة أيام.

وأضاف موضحاً: بعد أن أفرجت عن العشرات من الأسرى الفلسطينيين والأسيرات في الهدنة السابقة فرضت المقاومة شروطها، وبالتأكيد ستفرض شروطها في الاتفاق المقبل الذي يقضي بوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

ولفت إلى أن السكان ينتظرون مصير مفاوضات القاهرة ويأملون بضرورة العودة إلى منازلهم بعد العدوان الذي يستمر على قطاع غزة، مضيفاً: طبعا نفذ الجيش الإسرائيلي عدة اغتيالات ومجازر جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، لكون أن الفلسطينيون هنا يعتبرون أن الحرب ليست ضد المقاومة الفلسطينية بل ضدهم وضد فلسطين.

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