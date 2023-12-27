الإبادة الجماعية مستمرة بغزة والمقاومة تحقق انتصارا جديدا

العالم - فلسطين



وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع، إلى 20,915 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء و54,918 إصابة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وفي المقابل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 492 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، منذ بدء الاحتلال العدوان البري على القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما تتصدى المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع في جميع المحاور وتخوض معها معارك ضارية وتكبدها الخسائر في الأروح والمدرعات.

ويمكنكم هنا متابعة أهم التطورات في غزة:

- 6 شهداء في عمليات قصف وقنص نفذتها قوات الاحتلال في حي الصفطاوي شمال غزة

-قوات الاحتلال تفجر منازل في المنطقة الحدودية لخزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

- اطلاق 12 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة والجليل الأعلى

- استمرار الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال الذي تراجع في مناطق جباليا البلد وبيت حانون

*بالصور.. الفلسطينيون النازحون في مدرسة بنات المغازي يضطرون إلى إخلاء المدرسة جراء تعرضها للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال مما أدى لارتقاء شهداء ووقوع إصابات

* شاهد.. حجم الدمار الذي حل بالمدارس في بيت حانون شمال قطاع غزة

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*شاهد.. اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال شرقي مخيم البريج

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*شاهد.. صور الضابط والجنديين الذين اعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتلهم بالمعارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة