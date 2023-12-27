مواصلة استهداف مواقع أمريكية – 'اسرائيلية' من لبنان والعراق واليمن

العالم - فلسطين

* لبنان

نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 26-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 9:45 استهداف موقع زبدين بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 14:50 استهداف ثكنة زبدين بصواريخ بركان.

3- الساعة 15:30 استهداف موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة.

4- الساعة 15:30 شنّ هجومٍ جوّيٍّ على مقر قيادة مُستحدَث للعدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة المحتلة) بطائرة مسيّرة انقضاضيّة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 11:40 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 12:00 استهداف غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

3- الساعة 12:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

4- الساعة 13:45 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

5- الساعة 13:45 استهداف قيادة الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت بالأسلحة المناسبة.

كما نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 25-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 12:40 استهداف قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 12:40 استهداف مبانٍ في مستوطنة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخيّة كردٍّ على استهداف القرى والمنازل المدنية.

3- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة المطلّة بالأسلحة المناسبة كردٍّ على استهداف القرى والمنازل المدنية.

4- الساعة 16:45 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

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– القطاع الغربي:

1- الساعة 10:35 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.

3- الساعة 13:00 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح.

4- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة كردٍّ على استهداف القرى والمنازل المدنية.

* فيديو: مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية الثلاثاء مستوطنة راموت نفتالي الصهيونية (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة).

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و نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 24-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 7:30 استهداف مرابض العدو الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:35 استهداف تموضع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

– القطاع الغربي:

* فيديو.. مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية الثلاثاء لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مزارع مستوطنة “دوفيف” الصهيونية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

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1- الساعة 14:50 استهداف مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وإصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكّدة كردٍّ على الإعتداءات الصهيونيّة المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية.

2- الساعة 15:15 استهداف موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة.

كما نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 23-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 15:45 استهداف تجمّع لمشاة العدو الإسرائيلي في نقطتَي تلّة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة.

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– القطاع الغربي:

1- الساعة 13:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 16:40 استهداف موقع جل العلام بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

وفي يوم الجمعة 22-12-2023 نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:20 استهداف قوّة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلّة بالأسلحة الصاروخيّة.

2- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة.

3- الساعة 16:15 استهداف مركز تحكّم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

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– القطاع الغربي:

1- الساعة 8:30 استهداف تجمّعات جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 9:35 استهداف ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

3- (قبل الظهر) استهداف تجمّع لضبّاط وجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخيّة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

وفي يوم الخميس 21-12-2023 نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 00:15 قصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا كردٍّ على إمعان العدو الإسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية مع تأكيد المقاومة على عدم تهاونها إطلاقًا بالمسّ المدنيّين وعلى عدم سماحها باستباحة قرانا وبلداتنا.

2- الساعة 12:15 استهداف مراكز تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 12:45 شنّ هجومٍ جوّيٍّ بثلاث مسيّرات انقضاضيّة دفعة واحدة على تجمّعات العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وإصابة أهدافها بدقّة وتدميرها.

4- الساعة 15:30 استهداف ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) وتجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيطها بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 17:00 استهداف مستعمرتَي المطلّة ورموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخيّة وإصابة عددٍ من المباني السكنيّة فيهما كتأكيدٍ على قرار المقاومة بالردّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي الغاشم على قرانا وأهلنا.

* فيديو: لحظة سقوط صواريخ في كريات شمونا شمال فلسطين المحتلة:

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– القطاع الغربي:

1- الساعة 00:30 رماية صواريخ حارقة على أحراج بيرانيت كردٍّ على قيام العدو الإسرائيلي بإحراق حرج الراهب مع تأكيد المقاومة على عدم تهاونها في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وعلى تعاملها بالمثل مع أعمال العدو العدوانية ضدّها.

2- الساعة 11:15 استهداف مستعمرتَي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا وجرح زوجها مع تأكيد المقاومة على عدم تهاونها إطلاقًا بالمسّ بالمدنيّين وعلى عدم سماحها باستباحة قرانا وبلداتنا وعلى ردّها على أيّ اعتداءٍ بضرب المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

3- الساعة 13:30 استهداف نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة.

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وفي يوم الاربعاء 20-12-2023 نفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:00 استهداف موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى وقوع إصابات مؤكّدة بين جنود العدو الإسرائيلي.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 16:10 استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 16:15 استهداف مرابض مدفعية جيش العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 16:45 استهداف قوّة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 17:15 استهداف مروحيّتَين عسكريّتَين إسرائيليّتَين في أجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بصواريخ أرض جو ممّا أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور.

* العراق

أصدرت حركة النجباء الإسلامية، بيانا بشأن العدوان الأمريكي الغاشم الذي استهدف فجر الثلاثاء٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣، عددا من مقرات هيئة الحشد الشعبي، في محافظتي بابل وواسط.

وجاء في بيان الحركة: "مرة أخرى يكرر الاحتلال الأمريكي خرقه السيادة العراقية مثبتا بذلك عدم احترامه للقوانين والقرارات الرسمية العراقية، وإرادة الشعب من خلال استهداف غادر وشنيع لمقرات قواتنا الأمنية من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ومنشآت مدنية وسط مناطق سكانية".

وأضاف البيان أن "هذا التصرف يثبت مرة أخرى ما تؤكده المقاومة الإسلامية حركة النجباء على الدوام من أن الوجود الأمريكي في العراق هو وجود قتالي معاد وليس وجودا استشاريا كما يروج الاحتلال لنفسه بالكذب والتضليل".

وتابع :إننا في المقاومة الإسلامية حركة النجباء وفي الوقت الذي نبارك لأبناء شعبنا العراقي الأبي، وأمتنا الإسلامية ارتقاء شهيد من أبنائنا المجاهدين الشجعان جراء الاستهداف الأمريكي الغادر، ونسأل الله تعالى أن يمنّ بالشفاء العاجل على أبنائنا من القوات الأمنية ممن أصيبوا أيضا جراء هذا العمل العدائي".

وطالبت الحركة "الحكومة والقوى السياسية العراقية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج كافة قوات الاحتلال من أرض العراق، إضافة إلى إجراءات أخرى تكون رادعة لمثل هكذا أعمال عدائية وضامنة لعدم تكرارها".

وأكدت أن "المقاومة الإسلامية ماضية في تنفيذ العمليات الجهادية حتى خروج آخر جندي محتل، من أرض العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

* استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في الشدادي

كما جددت فصائل المقاومة العراقية الثلاثاء استهداف قواعد قوات الاحتلال الأميركي في سورية، إذ أفادت مصادر خبرية بسماع دوي انفجارات عدة داخل قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وذلك عقب عدوان أميركي طال مقار أمنية عراقية في محافظتي بابل وواسط.

وأفادت المصادر، بسماع دوي انفجارات عدّة داخل القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة، وقالت إن «الأصوات ناتجة عن استهداف فصائل المقاومة القاعدة الأميركية بصواريخ عدة، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر جرّاء الضربة».

وجاء الاستهداف الأحدث أمس لقاعدة الشدادي في جنوب الحسكة بعد الاعتداء الأميركي على مواقع عسكرية عراقية، إذ أعلن البيت الأبيض أمس أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وجّه بشن «ضربات» جوية على 3 مواقع تابعة للمقاومة العراقية، وذلك «رداً» حسب وصفه على الهجوم الذي استهدف قاعدة حرير في أربيل وأسفر عن إصابة 3 جنود أميركيين.

وتعرضت قواعد الاحتلال الأميركي على الأراضي العراقية والسورية لما يزيد على 110 استهدافات، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وذلك نصرة لغزة في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل منذ 81 يوماً والمدعوم بشكل مطلق من الولايات المتحدة وحلفاء لها والذي أسفر حتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس عن استشهاد أكثر من 20900 فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف بجروح.

* استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في سورية والعراق

كما استهدفت المقاومة العراقية أمس، بالطائرات المسيّرة، قوات الاحتلال الأميركي الموجودة في المساكن القريبة من قاعدة الأخير في «حقل العمر النفطي» بريف دير الزور الشرقي والتي تعرف باسم «القرية الخضراء»، قبل أن تستهدف قاعدة «حرير» في العراق بالطائرات المسيّرة أيضاً

* استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية

أفادت المقاومة الإسلامية في العراق، يو الإثنين 25 ديسمبر بأن مجاهديها هاجموا قاعدة "حرير" الأمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بالطائرات المسيّرة.

ومنذ يومين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها هدفاً حيوياً في البحر المتوسط بالأسلحة المناسبة، حيث حققت إصابات مباشرة. وقبل ذلك، استهدفت مدينة أم الرشراش المحتلة (مستوطنة "إيلات")، جنوبي فلسطين.

والأربعاء الماضي، استهدفت المقاومة الإسلامية العراقية القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد"، في محافظة الأنبار، غربي العراق.

يُذكر أنّ قواعد الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية والسورية تعرّضت لما يزيد على 100 هجوم، منذ الـ17 من أكتوبر الماضي.

* استهداف موقع حيوي إسرائيلي في البحر المتوسط

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ أن مجاهديها استهدفوا قبل أيام هدفا حيويا اسرائيليا في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة.

وفي حين لم تحدد المقاومة هوية الهدف الحيوي، قالت إنها تنفذ العملية، استمرارا بنهجنها في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل غزة، وردا على المجازر الاسرائيلية ضد أطفال ونساء وشيوخ فلسطين.

كما أعلنت المقاومة استهداف موقع في أم الرشراش "إيلات" في فلسطين المحلتة بالأسلحة المناسبة.

* ناقلة نفط عراقية تتجه نحو قطاع غزة

أرسل العراق الاسبوع الماضي أولى شحنات الوقود الى قطاع غزة المحاصر.

وانطلقت ناقلة النفط العراقية التي تحمل عشرة ملايين لتر من زيت الغار من موانئ البصرة جنوبي البلاد نحو قناة السويس المصرية بغية إدخال كميات الوقود عبر معبر رفح البري.

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* اليمن

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين ضد كيان العدو بحراً وجواً

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء 26 ديسمبر استهداف سفينة تجارية متجه إلى كيان الاحتلال، بالإضافة إلى استهداف أم الرشراش في فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها الذي تلاه العميد يحيى سريع، أن القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة تجارية (إم إس سي يونايتد MSC UNITED) بصواريخ بحرية مناسبة.

ولفت البيان إلى أن عملية استهداف السفينة جاءت بعد رفض طاقمها وللمرة الثالثة نداءات القوات البحرية، وكذلك الرسائل التحذيرية النارية المتكررة.

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كما أعلن البيان تنفيذ سلاح الجوّ المسير بالقوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أمّ الرشراش ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.

وأكد البيان استمرار القوات المسلحة في دعم وإسناد الشعب الفلسطينيّ ضمن واجبها الدينيّ والأخلاقيّ والإنساني.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربيّ ضد السّفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.

وشددت القوات المسلحة على ما جاء في بياناتها السابقة بشأن منع مرور كافة السّفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة البحرية إلى كلّ الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي.

* القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة تجارية وأهدافا عسكرية بفلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية إستهداف قواتها البحرية، سفينة تجارية " إم إس سي يونايتد MSC UNITED "بصواريخ بحرية مناسبة وقصف أهداف عسكرية بالمسيرات في منطقة أم الرشراش بفلسطين المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية نفذها سلاح الجو المُسيَّر بالقوات المسلحة اليمنية، بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.

وأكّد استمرار القوات المسلحة اليمنية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبها الديني والأخلاقي والإنساني، مشددا على استمرار العمليات في البحرين الأحمر والعربي ضدَ السُّفُن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.

ولفت العميد سريع إلى أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما جاءَ في بياناتِها السابقة بشأن منع مرور كافة السُّفُن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي".

وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية..

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قالَ تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للقتلِ والتدميرِ والحصارِ والتجويعِ.

نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ تجاريةٍ " إم إس سي يونايتد MSC UNITED " وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.

وقدْ جاءتْ عمليةُ استهدافِ السفينةِ بعدَ رفضِ طاقمِها وللمرةِ الثالثةِ نداءاتِ القواتِ البحريةِ، وكذلك الرسائلَ التحذيريةَ الناريةَ المتكررة.

كما نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرِ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ عسكريةٍ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ ومناطقَ أخرى في فلسطينَ المحتلة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ ضمنَ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنساني.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى إدخالِ ما يحتاجُه قطاعُ غزةَ منْ غذاءٍ ودواء.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ على ما جاءَ في بياناتِها السابقةِ بشأنِ منعِ مرورِ كافةِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، مع حرصِها الكاملِ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ البحريةِ إلى كلِّ الوجهاتِ باستثناءِ الكيانِ الإسرائيلي.

* صنعاء: بارجة أمريكية كادت ان تهدم سفينة في البحر الاحمر!

اوضح رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام ان ما حصل يوم الاحد الماضي من حادث في البحر الأحمر كان ناجم عن نيران أمريكية هستيرية.

وقال عبد السلام في تغريدة له على منصة اكس "فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر قامت بارجة أمريكية بإطلاق النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة تظهر حالة الإرباك والقلق حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر تابعة لجمهورية الغابون وهي آتية من الموانئ الروسية".

وأضاف محمد عبد السلام " إننا نؤكد أن تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق سوى توفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي".

وشدد محمد عبد السلام "إن البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة ، وعلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي".

مفتي عمان: الشعب اليمني أثبت وزنه في النكاية بالعدوان الصهيوني

اعلن مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، موقفه من الهجمات اليمنية ضد سفن السفن الإسرائيلية، أو تلك المرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشاد مفتي سلطنة عمان، بهجمات البحرية اليمنية على السفن الإسرائيلية، أو تلك المرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معتبرا أن "الشعب اليمني أثبت وزنه في النكاية بالعدوان الصهيوني".

وطالب الخليلي اليمنيين بتجاوز خلافاتهم أمام تلك الحالة، لا سميا أن "فلول أحزاب الجور والظلم تبحث عن وسيلة لثنيه عن هذا الموقف الشجاع، لذلك "بات لزاما على الشعب اليمني أن يمسح على آثار خلافه في الماضي حتى لا يبقى فتق إلا رتقه، ولا صدع إلا رأَبه".

وأشار إلى أن اليمن "هو الشعب العربي والإسلامي الوحيد، المتميز بكثرة العدد ووفرة العُدَد والجرأة"، داعياً لهم بالسداد والثبات.

* صنعاء: لدينا خيارات عديدة في حال استمر العدوان على غزة + فيديو

اكدت صنعاء أن لديها خيارات عديدة في حال استمر العدوان على غزة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وقال وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي إن القوات المسلحة اليمنية فرضت معادلة جديدة على مستوى المنطقة والعالم.

واكد أن الهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال هي بداية لسلسلة من الأعمال والخطوات الإجرائية المساندة والداعمة لنصرة غزة وأهلها.

هذا وأظهرت بيانات تتبع السفن أن سفينتين على الأقل تنقلان منتجات نفطية غيرتا مسارهما من البحر الأحمر وذلك رغم التحالف البحري الذي شكلته واشنطن بزعم حماية الملاحة في البحر الأحمر.

* الشعب اليمني يعلن موقفه إزاء 'تحالف حماية السفن الإسرائيلية'

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة الماضية، تظاهرات حاشدة، نُظِّمت تحت شعار "تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا"، تأكيداً للموقف الشعبي اليمني الرافض لتحالف "حارس الازدهار"، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأميركية في البحر الأحمر.

وحذّر بيان المسيرات من أنّ أي عمل عدائي ضدّ الشعب اليمني وموقفه المناصر لفلسطين، "لن يمر من دون رد"، مؤكداً أنّ الشعب اليمني لطالما انتظر "المعركة المباشرة مع الأميركيين والإسرائيليين، ليكون له شرف المواجهة".

كما جدّد البيان تحذير صنعاء للدول التي "يتم الدفع بها في تحالف حماية السفن الإسرائيلية، سواء كانت ظاهرة أم مستترة".

كذلك، أشاد بالعمليات التي ينفّذها مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، مشدداً على أنّ هذه العمليات "التي حرمت العدو نومه وقضّت مضجعه".

كما شهدت محافظتا صعدة وريمة في اليمن، تظاهرات حاشدة، تحت الشعار نفسه، حيث أكد المتظاهرون جاهزية الشعب اليمني لكل الخيارات والاحتمالات، في حال أي مواجهة مع العدوان الإسرائيلي - الأميركي على اليمن.

وأعاد البيان تأكيد المضامين التي أعلنها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، في الخطاب الذي ألقاه الأربعاء الماضي.

وفي الخطاب، شدّد السيد الحوثي على أنّ صنعاء "لن تقف مكتوفة الأيدي، في حال كان لدى واشنطن توجّه لاستهدافها"، مؤكداً أنّ التحركات الأميركية في البحر الأحمر "غير قانونية"، واصفاً إياها بـ"العدوان الأرعن والأحمق خدمةً لإسرائيل".

كما دعا قائد أنصار الله الدولَ العربية إلى "عدم التورط مع الولايات المتحدة"، مضيفاً أنّ "الدول الأوروبية التي تتورط في دعم التحرك الأميركي تغامر بمصالحها".