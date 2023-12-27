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استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بطائرات مسيّرة

استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بطائرات مسيّرة
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الأربعاء "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر".

العالم-العراق

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الاسلامية في العراق": "استمرارا منا على نهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

"المقاومة الإسلامية بالعراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا برشقة صاروخية وإصابة أهدافها.

وأمس الثلاثاء، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي السورية برشقة صاروخية وإصابة أهدافها.

في حين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت ضربات على ثلاثة أهداف تابعة لكتائب حزب الله والجماعات المرتبطة بها في العراق.

من جهتها، أعلنت الحكومة العراقية استشهاد عنصر وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون في قوات الحشد الشعبي بغارة جوية أمريكية على مقرهم في مدينة الحلة وسط محافظة بابل.

كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الاثنين استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، وقاعدة أمريكية شمالي العراق.

وأشارت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم الجمعة،إلى أنها تمكنت من توجيه ضربة لهدف في مدينة إيلات.

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