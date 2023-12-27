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حزب الله يعلن استهداف مستوطنة "كريات شمونة" بـ30 صاروخا

حزب الله يعلن استهداف مستوطنة
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب الله اللبناني مساء الأربعاء استهداف مستوطنة كريات شمونة بـ30 صاروخ "كاتيوشا".

العالم-لبنان

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة وردا على ‏جرائم العدو المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيين في بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر البوم الأربعاءمستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا".

ومساء اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة، إثر صواريخ تم إطلاقها من لبنان، أدت إلى اندلاع حرائق.

هذا وأكد حزب الله اللبناني في وقت سابق من اليوم، استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية صهيونية جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

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