العميد شريف يقدم ايضاحا بشان الانطباع الخاطئ لجملة واردة في مؤتمره الصحفي

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، انه إثر الفهم الخاطئ الذي حدث في جزء من تصريحات المتحدث باسم الحرس الثورة العميد رمضان شريف بشأن عملية "طوفان الأقصى"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مراسم تشييع ودفن الشهيد السيد رضي الموسوي اشار الى تباين اسباب ودوافع هذه العملية مع انجازاتها ونتائجها وقال: كما قال قادة حماس سابقا فإن الظلم والجرائم والاحتلال المستمر منذ أكثر من 70 عاماً والاساءة الى المسجد الاقصى والمقدسات وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل ووجود آلالاف من الأسرى والسجناء الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الصهاينة هي من أسباب ودوافع وقوع عملية "طوفان الاقصى" الفلسطينية بشكل كامل.

واضاف: لا شك أن جزءا من الانتصار التاريخي الكبير لطوفان الأقصى يعود إلى جهود الشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني، والذي يصنف إنجازات العملية ضمن عمليات المقاومة الانتقامية لعملية اغتيال شهيد القدس الجبانة.