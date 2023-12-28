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فيديو خاص: رحلة مصر الباهرة عبر عام 2023

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

حمل العام الحالي لمصر الكثير من الأحداث، أبرزها ترميم علاقاتها مع بعض الدول، ومنها قطر وتركيا، وتحريك المياه الراكدة في العلاقة مع إيران، وإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، الى جانب التحديات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

العالم - مراسلون


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