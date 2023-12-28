فيديو خاص: مراسم تشييع جثمان الشهيد موسوي في طهران

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وانطلقت مراسم التشييع صباحا من ساحة الإمام الحسين شرقي العاصمة طهران بمشاركة جماهيرية واسعة على أن يوارى الثرى لاحقا شمال العاصمة. ورفع المشيعون صور الشهداء، وأعلام محور المقاومة، مرددين شعارات منددة بالكيان الاسرائيلي.



وقبل انطلاق مراسم التشييع أدى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، كما قدم التعازي لأسرته، وأعرب عن تقديره لجهود الفقيد.

وقال مراسل العالم من قلب مراسم تشييع جثمان الشهيد العميد رضي موسوي، إن المواطنيين الإيرانيين يطالبون بالثأر لدماء الشهيد وكافة شهداء طريق المقاومة والذين دافعوا عن المراقد والإسلام.

وأضاف، أن الإيرانيين يؤكدون على إستمرار طريق الشهداء ولم ولن تتوقف حركة المقاومة الإسلامية ضد العدوان الصهيو أميركي.

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