شاهد.. كابوس يطارد جنود الاحتلال في غزة.. فما هو؟

العالم - خاص بالعالم

ومع استمرار الاشتباكات العنيفة في مختلف محاور قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي تكبد الخسائر البشرية والمادية الفادحة، حيث أصبح الإعلان عن مقتل جنوده وضباطه أمرا روتينيا.

ليرتفع عدد قتلى الجنود الإسرائيلين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من اكتوبر تشرين الأول إلى أكثر من خمسمائة، بينهم مئة وسبعة ستون قتلوا خلال العملية البرية التي بدأها في السابع والعشرين من تشرين الأول. فيما بلغ عدد المصابين في صفوف جنود الاحتلال نحو 900، أكثر من 200 منهم في حالة خطرة.

كابوس غزة ومعاركها الشرسة لا يفارق أيضا الجنود العائدين من الحرب بعدما أطلق أحد جنود لواء المظليين العائدين النار على الحائط إثر استيقاظه من كابوس، حيث أصيب بعض زملائه بشظايا ولم يحقق معه لوضعه الصحي.

وتفيد تقارير الإعلام العبري بأن نحو ألفين من جنود الاحتلال الإسرائيلي صنفوا بأنهم مصابون ومتضررون جراء المعارك الدائرة في قطاع غزة، ما استدعى عرضهم على ضابط صحة نفسية. وتتحدث التقارير أيضا عن فتح مراكز لإعادة تأهيل أعداد كبيرة من العسكريين الذين جرحوا خلال المعارك الشرسة في القطاع.

هول المعارك في قطاع غزة لاحق أيضا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي صدم برفض عدد من الجنود المصابين زيارته لهم في المشافي، وذلك ضمن عدة زيارات أجراها نتنياهو لجنود الاحتلال الذين أصيبوا في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.