قصف العدوان الصهيوني يستهدف محيط دمشق

العالم-سوريا

وقالت مصادر محلية ان الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ وسمع دوي الانفجارات في العاصمة وفي مدينة السويداء جنوب سوريا.

واكد مصدر عسكري سوري ان "عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية جرى التصدي له وتم إسقاط معظم الصواريخ".

واضاف المصدر ان حوالي الساعة 23:05 من مساء الخميس نفّذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل.

هذا وطالبت سوريا، يوم الخميس، 28 ديسمبر 2023، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ووجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء الذي قامت به إسرائيل وطال محيط مدينة دمشق في الـ 25 من الشهر الجاري”.

وقالت إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في الساعة 20ر16 من مساء الاثنين الماضي، بتنفيذ عدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل طال محيط مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد المستشار العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق السيد رضى موسوي، والذي يشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وطالبت الوزارة، في ختام رسالتيها، “مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.

وعلّقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 25 ديسمبر الجاري، على اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، العميد رضي موسوي، إثر غارة صهيونية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن “طهران تدين هذه الخطوة الإرهابية بشدة وتعدها علامة أخرى على طبيعة الكيان الصهيوني”.

وأضاف كنعاني أن “هذا الاغتيال يأتي استمرارًا لجميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، منتهكًا جميع القوانين الدولية”، مؤكدًا أن “إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان الملائمين”.