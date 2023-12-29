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وقعها آلاف النشطاء الأميركيين..

عريضة تطالب 'بايدن' باستخدام صلاحياته لوقف العدوان على غزة فورا

عريضة تطالب 'بايدن' باستخدام صلاحياته لوقف العدوان على غزة فورا
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

وقع آلاف النشطاء الأميركيين على عريضة إلكترونية أرسلت بشكل مباشر إلى البيت الأبيض، تطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، فان العريضة تحث الرئيس الأميركي على التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، وتشير إلى ضرورة وقوفه إلى جانب الحق باستخدام صلاحياته لتنفيذ ذلك، وأن هذا أصبح ضرورة أخلاقية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح البريئة، وكي لا تبقى سلامة وحياة المدنيين الفلسطينيين مسألة أخلاقية انتقائية أو بيدقاً في السياسة الانتخابية.

وتشدد العريضة على أهمية تدخل الرئيس بايدن لوقف الحرب وتغيير موقفه من هذا الاعتداء، حيث قُتل أكثر من 21 ألف فلسطيني حتى اليوم، وكل يوم لا يتوقف فيه إطلاق النار وحظر الأسلحة، سيُقتل المزيد من الفلسطينيين.

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