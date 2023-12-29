إنتاج ايران من البتروكيماويات يبلغ 95 مليون طن سنويا

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وقال مرتضى شاه ميرزائي، في تصريح له اليوم الجمعة على هامش حفل وضع حجر الأساس لأكبر مجمع للبتروكيماويات شرق البلاد في مدينة تربت حيدرية: لقد كان انتاج البلاد من البتروكمياويات في بداية الثورة، مليون ونصف طن، واليوم نحن فخورون بأن نعلن أن الانتاج بلغ 95 مليون طن في ظل الاعتماد على القدرات المحلية يعني أنها تضاعفت أكثر من 60 مرة، وهذه هي معجزة الثورة الإسلامية، ولذلك نحاول إطلاق منتجات ذات قيمة مضافة عالية في مناطق مختلفة بقوى داخلية.

وأشار إلى أن الشركة الوطنية لصناعة البتروكيماويات ستقدم الدعم اللازم للعاملين في مجال استكمال السلسلة البتروكيماوية، وأضاف: في السنوات الأخيرة، قامت وزارة النفط بتصميم خطة استراتيجية طويلة المدى اذ انه بدلا من تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة، يتم التركيز على إنتاج المنتجات القائمة على المعرفة ذات القيمة المضافة العالية ليتم توفير الحاجة المحلية اولا ومن ثم التصدير.

وقال: نعتمد على القدرة المحلية في مجال المتطلبات الأساسية، وفي نهاية فترة الحكومة سيتم توطين جميع البتروكيماويات محليا وستنتفي ​​حاجتنا للاستيراد في هذا المجال.