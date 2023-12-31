تحذير مصري شديد لنتنياهو: "الحدود المصرية خط أحمر، إياك أن تقترب"

العالم - مصر

وقال بكري في تدوينة عبر منصة "أكس" إن "حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سيطرة [إسرائيل] على محور فلادلفيا على الحدود المصرية يعتبر اعتداء سافرا على اتفاقية السلام بين البلدين".

وأضاف،"عندما يقول النتن ياهو إن منطقة محور فلادلفيا علي الحدود المصريه يجب أن تكون تحت السيطره الإسرائيليه فهذا إعتداء سافر علي اتفاقية السلام بين البلدين.. إياك أن تقترب ، الحدود المصريه خط أحمر أيها النتن ، يبدو أنك لاتعرف بأس جيشنا وقدرة شعبنا".

وأضاف بكري أنه "يجب الرد بحسم علي "وقاحة" نتنياهو، معتبرا أن التهديد باحتلال محور فيلادلفيا يجب أن يقابله احتجاج رسمي وتحذير معلن، لأن ذلك يمثل اعتداء علي السيادة المصرية، وخنقا لغزة ويفتح الطريق أمام تهجير الفلسطينين إلى سيناء"، وفق تعبيره.

وتوجه بكري إلى السلطات المصرية معتبرا أن استعراض القوة في هذه المرحلة مطلوب وأن الصمت لن يكون مجديا، مؤكدا ثقته بأن الجيش المصري سيمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها.